13.11.2016 - 00:45 | | SKORER
Ukrayna - Finlandiya: 1-0
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Ukrayna sahasında Finlandiya'yı 1-0 yendi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Ukrayna sahasında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.
Türkiye'nin de yer aldığı grupta ev sahibi Ukrayna'ya galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Dinamo Kiev'de forma giyen Artem Kravets kaydetti.
Bu sonucun ardından I Grubu'nda Ukrayna 8 puana yükseldi, Finlandiya ise 1 puanda kaldı.