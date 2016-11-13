MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Ukrayna - Finlandiya: 1-0
13.11.2016 - 00:45 | | SKORER

Ukrayna - Finlandiya: 1-0

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Ukrayna sahasında Finlandiya'yı 1-0 yendi.

Ukrayna - Finlandiya: 1-0
ABONE OL

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Ukrayna sahasında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye'nin de yer aldığı grupta ev sahibi Ukrayna'ya galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Dinamo Kiev'de forma giyen Artem Kravets kaydetti.

Bu sonucun ardından I Grubu'nda Ukrayna 8 puana yükseldi, Finlandiya ise 1 puanda kaldı.

    Skorer Mutfak - 1 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...
      Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...
    2. Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
      Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
    3. Galatasaray, Paidar Demir'i andı
      Galatasaray, Paidar Demir'i andı
    4. Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
      Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
    5. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
      MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı

    CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı

    Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

    Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

    Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

    Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

    Sıradaki Haber