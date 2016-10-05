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05.10.2016 - 14:25 | | İHA

Ukrayna kafilesi Konya’ya geldi

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile Karşılaşacak olan Ukrayna Milli Takımı Konya’ya Geldi.

Ukrayna kafilesi Konya’ya geldi
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2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında yarın A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Ukrayna Milli Takım kafilesi özel uçakla Konya Havaalanı'na geldi.

Ukrayna kafilesi, buradan otobüsle şehir merkezinde konaklayacağı otele geçti. Ukrayna Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını bugün Konya Büyükşehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Andriy Shevchenko ve bir oyuncu da antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

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