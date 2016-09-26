Ukrayna-Kosova maçı Polonya'da oynanacak

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Ukrayna-Kosova maçı, Polonya'nın güneyindeki Krakow şehrinde oynanacak.



Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, FIFA'nın, 9 Ekim'deki karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanması için izin verdiği ve müsabakanın Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirileceği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, Ukrayna Futbol Federasyonu heyetinin gelecek hafta Krakow'a giderek, Wisla ve Cracovia statlarında incelemelerde bulunacağı ifade edildi.



Ukrayna, 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı resmen tanımadığı için maç Polonya'da yapılacak.



2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda Kosova, ilk resmi müsabakasında Finlandiya ile 1-1 berabere kalmıştı.



Kosova, 6 Ekim'de Hırvatistan ile Arnavutluk'un İşkodra şehrinde karşılaştıktan sonra, 9 Ekim'de de Polonya'da Ukrayna ile mücadele edecek.

