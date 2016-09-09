Ukrayna maçı tarafsız sahada

I Grubu’nda sıradaki maçını Türkiye ile Konya’da yapacak olan Ukrayna, Kosova’yı misafir edeceği 3. karşılaşmasını evinde oynamayacağını açıkladı.

Ukrayna’nın Sırbistan Büyükelçisi Oleksandr Aleksandrovych, Kosova maçını tarafsız sahada yapacaklarını açıkladı. Ukrayna’nın, Kosova’nın bağımsızlığını tanımadığını hatırlatan Aleksandrovych, “Kosova’nın pasaportunu tanımadığımız için ülkemize gelecek kişileri içeri alamayız” dedi.