09.10.2016 - 20:54 |
Ukrayna'dan net Kosova zaferi!
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı I Grubu'nda Ukrayna, Kosova'yı 3-0 mağlup etti.
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı I Grubu'nda Ukrayna ile Kosova karşı karşıya geldi. Krakow'da oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Ukrayna oldu.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Artem Kravets, 81. dakikada Andriy Yarmolenko ve 87. dakikada Ruslan Rotan kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ukrayna puanını 5'e yükseltti. Kosova 1 puanda kaldı.
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde br sonraki hafta programında Ukrayna, Finlandiya'yı ağırlayacak. Kosova, A Milli Takımımıza konuk olacak.