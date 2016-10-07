Ukrayna'nın kâbusu oldu

Ay-yıldızlı ekibimizin 19 yaşındaki yıldızı Emre Mor, Ukrayna savunmasına kâbus gibi bir gece yaşattı. Sağ kanatta görev yapan Emre topla buluştuğu her poziyonda tribünleri ayağa kaldırırken, rakip kalede birçok kez tehlike yarattı.

İlk yarıda iki kez ceza sahası içinde indirilen başarılı futbolcu penaltı düdüğü çalmayan hakem Manuel Grafe’ye tepki gösterdi. Emre Mor performansıyla twitter’de de “trend topic” oldu. Ay-yıldızlı taraftarlar maç sırasında ve karşılaşmanın ardından Emre ile ilgili binlerce mesaj yazdı.

6: Emre Mor, A Milli Takım formasını 6. kez giydi. Genç yıldız çok başarılı bir performans sergilese de ilk golünü atmayı başaramadı.