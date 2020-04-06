UluÃ§: MaÃ§larÄ±n oynanarak liglerin tamamlanmasÄ± gerekiyor

Altay TV'nin Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden baÅŸlayan canlÄ± yayÄ±nlarÄ±na konuk olan UluÃ§, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, liglere ara verilmesinin ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak'Ä±n oyunculara bir antrenman programÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tÃ¼m oyuncularÄ±n evlerinden idmanlarÄ±na devam ettiÄŸini, zaman zaman tesislere gelerek sosyal mesafe ve hijyen kurallarÄ± doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

"UEFA ve TFF, haziran baÅŸÄ±nda ligleri tekrar oynatmayÄ± planlÄ±yor. Biz de ona gÃ¶re bir hazÄ±rlÄ±k iÃ§indeyiz." ifadesini kullanan UluÃ§, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Korona salgÄ±nÄ± nedeniyle erteleme olmadan Ã¶nce Ã§ok gÃ¼zel bir hava yakalamÄ±ÅŸtÄ±k. YaÅŸanan sÃ¼reÃ§ten dolayÄ± ÅŸu anda imkanlar herkes iÃ§in kÄ±sÄ±tlÄ±. BÃ¶yle bir durum yaÅŸanmasÄ±nÄ± kimse istemezdi ama ligler baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman biz de kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah bir an Ã¶nce bu virÃ¼s belasÄ±ndan kurtulup eski gÃ¼nlerimize dÃ¶nmek istiyoruz. Futbol camiasÄ± iÃ§inde birÃ§ok kesimle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. DiÄŸer kulÃ¼p temsilcileri ve yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yoruz. Herkes futbolun devam etmesini ve liglerin bitmesini istiyor. UEFA ve TFF de maÃ§larÄ±n bir ÅŸekilde tamamlanmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti. GidiÅŸat mayÄ±s sonu veya haziran baÅŸÄ±nda maÃ§larÄ±n oynanacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Korona salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± kimse net bir tarih veremiyor. MaÃ§larÄ±n oynanarak liglerin tamamlanmasÄ± gerekiyor."

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