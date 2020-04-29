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29.04.2020 - 18:52 | | AA

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi, bütçesini gözden geçirecek

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n spor dÃ¼nyasÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde etkilediÄŸini kaydetti.Â  Bach, bÃ¼tÃ§elerini ve Ã¶nceliklerini gÃ¶zden geÃ§irecekleri belirtti.Â

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi, bütçesini gözden geçirecek

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bÃ¼tÃ§elerini ve Ã¶nceliklerini gÃ¶zden geÃ§irecekleri belirtti.Â 

Bach, IOC'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±k mektubunda, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n spor dÃ¼nyasÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde etkilediÄŸini kaydetti.Â 

SalgÄ±n sonrasÄ± dÃ¼nyada nelerin deÄŸiÅŸeceÄŸinin bilinmediÄŸini vurgulayan Bach, "BazÄ± aktivitelerimizin kapsamÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irmeli ve yeni realiteye gÃ¶re gerekli deÄŸiÅŸiklikleri yapmalÄ±yÄ±z. IOC yÃ¶netimi de bÃ¼tÃ§esini ve Ã¶nceliklerini gÃ¶zden geÃ§irecek." ifadelerini kullandÄ±.Â 

2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n ertelendiÄŸini hatÄ±rlatan Bach, IOC'nin ekonomik desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini aktararak, "Erteleme maliyetine iliÅŸkin henÃ¼z kesin bir rakam vermek zor ancak birkaÃ§ yÃ¼z milyon dolarÄ± bizim omuzlamamÄ±z gerektiÄŸini biliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi, bÃ¼tÃ§esini gÃ¶zden geÃ§irecek

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