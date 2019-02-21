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21.02.2019 - 12:17 | | AA

Umar: Taraftar bizim itici gücümüz

Spor Toto Süper Lig'de 5 golle takımına katkı sağlayan Çaykur Rizespor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Aminu Umar, "Takım olarak ne taraftarımızı yalnız bırakacağız ne de takımın düşmesine izin vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Umar: Taraftar bizim itici gücümüz
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Umar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıda işlerin takım ve kendisi için iyi gitmediğini, ikinci yarıda iyi bir geri dönüşe imza attıklarını belirtti.

İkinci yarıda takıma katılan oyuncularla birlikte geleceğe pozitif bakmaya başladıklarını ifade eden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "İkinci yarıda 5 maçta 13 puan topladık. Çok iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçla bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Amacımız ligde bir an önce istediğimiz konuma gelmek." diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında uyum sorunu nedeniyle takım olgusunu oluşturamadıklarının altını çizen Umar, "Devre arasında yapılan hamlelerde takıma pozitif enerji geldi. Bu sayede çıkış yakaladık. Doğru zamanda ihtiyacımız olan tipte ve karakterde oyuncular takıma katıldı. Mevcut oyuncularla birlikte daha bir öz güvenle sahaya çıktık." şeklinde konuştu.

Oyun içerisinde sertliklere maruz kaldığını aktaran Umar, "Defans oyuncuları karşısındaki adam hızlıysa maçın başında birkaç sert darbe ile karşısındakini sindirebileceğini, yıldırabileceğini düşünüyor. Futbol bir temas oyunu. Sahaya karşılıklı mücadele etmek için çıkıyoruz. Sertlikler beni yıldırmıyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefim geçen sezonun üzerine çıkmak"

Umar, takıma gol ve asistleri ile katkı sağladığını vurgulayarak, "Geçen sezon belli bir başarıya ulaşmıştım. Hedefim geçen sezonun üzerine çıkmak ama şu ana odaklanmış durumdayım. Türkiye'de altıncı yılım. Türkiye'de ve Rize'de olmaktan çok mutluyum. Seçtiğim kulüplerden hiç pişmanlık duymadım. Benim için doğru olan şey anı yakalamak. Çaykur Rizespor'daki ilk hedefimiz takımı ligde tutmak. Atabildiğimiz kadar gol atmak, asist yapmak istiyorum. Bir şekilde takım olarak sahadan üç puan almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki taraftar profilinin takımlarına sahip çıkan özellikler taşıdığına değinen Umar, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğimde Samsunspor'da da Çaykur Rizespor taraftarına benzer bir desteği görmüştüm. Hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Sezon ilk yarısında mağlup olduğumuzda, işler kötü gittiğinde, içeride ve dışarıda bize destek oldular. Taraftarlarımızdan temiz kalpleri ve düşünceleri ile bizi desteklemelerini talep ediyorum. Takımın kaptanı değilim ama bireysel ve takım adına konuşmam gerekirse, takım olarak ne taraftarımızı yalnız bırakacağız ne de takımın düşmesine izin vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ellerinden gelen desteği vermeye devam etsinler. Taraftarımızın verdiği pozitif enerji bizim itici gücümüz."

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