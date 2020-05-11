Ümir Özat'tan teklif açıklaması! Abdullah Avcı ve Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Yemek yemeden duramıyorsun. Kilo alınca ne lakap taktıklarını biliyorsunuz. Dikkat ediyorum. Müthiş bir İsveç diyeti yapmıştım. Buraya geldim 3 kilo aldım.

Her karara itiraz eden olacaktır. Şu var bu lig yüzde yüz oynanmalı. Oynamışsın 28 hafta 25 puanın var nasıl düşmezsin? Senin anan güzel mi... TFF burada karar verirken UEFA, FIFA takvimine göre karar veriyor. Diğerleri ligi iptal ettiler ama onlar senin takımların gibi batık durumda değil ki. Hatayspor belki 2 maç sonra çıkmayı garantileyecek. Bursaspor'un bir sürü borcu var. İnsanlarımızı mutlu etmek kolay değil. Hangi senaryoyu hazırlasan açık veriyor. 21 takımla oynatayım dese dert, tescil etse dert. Köln'de 3 tane koronavirüslü çıktı, hafta sonu maçı var. Kimse ağlamıyor test poztitif çıktı diye.

"Burada en günahsız TFF"

Diyebilirsiniz ki 1 Temmuz'da başlayacağız. Bu virüsün o zaman olamayacağının garantisi yok ki. 6 ay sonra da virüsün biteceğinin garantisi yok. Futbol ile hayatını idame ettirenler var. Normal halimizi bulmak 2 yılı bulur diyor doktorlar. Burada en günahsız TFF. Ne karar verse muhalifi çıkacak.

Ben Bosna'dan temelli olarak döndüm. Kulüpten kaynaklı olarak benim lisansım çıkmadı. Onların borcu olamsı nedeniyle. Orada çok değerlendireceğimiz futbolcular var. Rakamlar düşük. 3 ay da olsa bir tecrübe edindim ben.

Teklif var mı?

Şu anda halı sahada bile maç yok. Maçlar başlamadan böyle bir şey olması imkansız. Şu ligler başlasın ondan sonra bakalım

"Tüm statların dolması gerekiyor"

Süper Lig'in son 2-3 sezondur maliyeti yükseliyor ama kalite olarak değeri düşüyor. Anadolu kulüpleri yükselse bile bunun 3 büyüklerin yaptığı hatalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir kere tüm statların dolması gerekiyor.

Bu sezon Fenerbahçe 6. sırada. Fenerbahçe'ye iyi demek riyakarlık olur. Başarılı bir sezon geçirmedi. Ümit ederim ki doğru bir plan yaparlar. Önümüzdeki sene iyi yerde olurlar. Ama bu anlayışla, Başakşehir'in gidişi, Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi, Galatasaray şampiyon olursa üst üste olmuş olacak, Trabzonspor yükselişte.. Fenerbahçe'nin işi zor.

"Fenerbahçe'de birinin ağzından transfer açıklaması duyuyor musunuz. Her gün transfer haberi var. Kulübün bir sözcüsü olmalı."

"Bir başkanın röportajını okudum. 10 yıl önce futbolu bilmiyordum diyor. 10 yılda mı öğrendin? Kulüpler böyle yönetiliyor Türkiye'de..."

Borcunuz olabilir, sıkıntınız olabilir ama Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntılara bakarak onlardan daha iyi transfer yapma durumunuz var düşünmelisiniz.

Ali Koç başarısız mı oldu?

Başarılı olduğu zaman yazılacak mıydı başarısızlık? Bu iş bütündür. Bu işin başını ön plandaki insanlar çeker. Başarısızlık olduğunda eleştiri olacaktır. Bunu söylemek Fenerbahçe düşmanlığı değil. Bizim haddimize değil kulüplere düşman olmak. Ayna size aynısını gösterir. 2 senedir Fenerbahçe'nin durumu ortada. 6. durumdasın sen aynaya bakınca lider göremezsin. Burada ayna taraftar. Bu durum değişecektir. Temel sıkıntı şu Ali Şen, Aziz Yıldırım dönemlerinden Ali Koç dönemlerine kadar başkanların ağırlığı var. Galatasaray'da Fatih Terim sayın Fatih Terim'dir. Bizde sayın Aykut Kocaman değil. Bu değeri kendi camia olarak sen vermelisin. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı. Büyük takımlar bu sorunların içinden çıkarak büyük olmuştur. Fenerbahçe seneye şampiyon olamazsa başkan, aldığı oyun yarısını alamaz. Burada konu Yıldırımcı, Koççu değil. İnsan çocuğuna küser mi?. Manchester United kaç senedir şampiyon olamıyor? Ama her maç dolu. Bizde şampiyonluktan geri düşüldüğünde tribünlerin dolduğunu göremezsiniz.

Ersun Yanal neden başarılı olmadı?

Hiçbir şeyin ikincisi başarılı olamıyor. Fatih Terim'in 2. döneminde başarılı olamadı. Ersun Yanal öyle Aykut Kocaman öyle. Böyle bir istatistik var. Ersun Yanal lider vasfı olan biri değil. Lider vasfı olmadığı için 32 yaşında gönderilen Emre Belözoğlu'nun geri çağırdı. Sen gönderdiğin adamı geri çağrıyorsan senin transfer politikanda sıkıntı vardır. 7 sene sonra Emre senin takımının en iyi oyuncusu oluyorsa takımdaki diğer oyuncularda sıkıntı vardır. Bu Emre iyi oynayamaz demek değildir. Emre gitti Başakşehir hala liderliğe oynuyor, Emre sana geldi 6. sıradasın.

Abdullah Avcı hoca olarak gelirse başarılı olur mu?

Emre aynı takımda çalıştığı için Abdullah Avcı ve Erol Bulut seçeneği doğru. Yabancı hoca şu durumda olmaz. Takımı tanıması gerekiyor. Yabancı hoca olarak Fenerbahçe sabır göstermedi şimdiye kadar. Hİddink'e sabır gösterilmedi bu takımda. Ben, Abdullah Avcı veya Erol Bulut olacağını düşünüyorum. Avcı'nın Beşiktaş ile bir deneyimi oldu. Emre yıllardır onu tanıyor. Yerli hocada bir sene şampiyon olamazsa bile camiayı sırtlayacak biri olmalı. Zor günler Fenerbahçe'yi bekliyor.

Kocaman döner mi?

3. gelişinde başarılı olabilir. Bugüne kadar en büyük destek Aykut Kocaman'a verildi. 4 sene hocalık, 1 sene sportif direktörlük yaptı sadece 1 şampiyonluğu var. Bugüne kadar en büyük destek ona verilmiş.

Fenerbahçe 4 stoper aldı hala Jailson defansta oynuyor

Fenerbahçe'nin 2 kalecisi var. 3 maç Altay kötü oynasa Harun kaleye geçer. Büyük takımlarda kalecilerden birisi birinci kaleci diğeri ikinci kaleci olduğunu bilecek. Fenerbahçe'nin birinci kaleciyi bulması lazım. Kötü oynadığında diğerinin geçeceğini bilirse başarılı olamaz. Şampiyon takımlara bakın Mondragon, Cordoba bunlar birinci kaleciydi. Fenerbahçe 4 stoper aldı hala Jailson defansta oynuyor.

Gökhan Gönül iddiası

İmkanım olsa ben Caner'i de Gökhan'ı da alırım. Mevcut şartlarda hala bunlardan daha iyi bek yok. Bunun kararını onlar verecek. Taraftar her şeyi kabul eder ve Fenerbahçe taraftarının karşı geleceğini düşünmüyorum.

Fatih Terim'in yardımcısı olur mu?

Bunlar olmayacak şeyler. Bu işten bir şeyler öğrendiysem Fatih hocadır, bu işi yapıyorsam sebebi o dur. Milli Takım olsa arkana bakmadan kabul edersin. Hasan Şaş'ın Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olması, Beşiktaşlı birinin Galatasaray'a antrenör olması olmayacak şeyler. Bana göre de olmaması gereken şeyler. Gittiğin yere huzursuzluk veriyor. Hayatını zindan ederler. 100 yıllık kulüpleri karşına alamazsın

Aziz Yıldırım anısı...

Daha bugün konuştum. Sağlığı yerinde. İstanbul'da olsa yarın bekliyordu. Onu çok seviyorum. Benim kalbimdeki yeri bambaşkadır.

Karantinada 3 futbolcu ile kalsan?

Tuncay Şanlı, Fatih Akyel ve Hasan Şaş'ı alırım. Hepsinin farklı özellikleri var. Anlatayayım bana küfür ederler (Gülerek) Tümer'i alamam. Filozof gibi başını kitaptan kafa kaldırmıyor. Serhat oyundan kalmıyor.





Tuncay Şanlı'nın köpek ile Ümit Özat'ı korkutmasının hatırlatılması üzerine "Gece 4'te kapısının önüne iskelet koydum Tuncay'ın. Onu anlatmaz o. Şu anda o korkuyu atlattım 2 tane köpeğim var."

Aşk mı para mı?

Para. Ne aşkı ya? Bir tek Allah aşkı vardır onun dışında inanmıyorum aşka.

Duygu mu mantık mı?

Tabiki mantık ama ben duygularımla hareket ediyorum.

Çay mı kahve mi?

Çay...

Zaman makinesi olsa geçmişe mi geleceğe mi giderdin?

Geçmişe giderim. Pişmanlık duyduğum şeyler vardı. Onları yapmazdım.

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