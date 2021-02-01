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Haberler1.Lig Haberleri Ümit Karan: Kötü bir yenilgi aldık
01.02.2021 - 12:07 | | İZMİR, (DHA)

Ümit Karan: Kötü bir yenilgi aldık

TFF 1'inci Lig'de evinde lider Giresunspor'a 4-0 yenilen Menemenspor'da moraller bozuldu.

Ümit Karan: Kötü bir yenilgi aldık
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Önceki hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu deplasmanda 4-2 yenerek umutlanan sarı-lacivertliler Giresunspor karşısında direnemedi. Sahasında farklı mağlup olan Menemenspor düşme hattının bir basamak üzerinde haftayı kapattı.

Teknik direktör Ümit Karan, korkulu rüya görmek istemediklerini belirterek, "Kötü bir yenilgi aldık. Ancak telafi edecek gücümüz var" dedi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Arnavut stoperi David Domgjonas takımdan ayrıldı. Domgjonas'ın Aydeniz Et Balıkesirspor'la anlaştığı bildirildi. Bu sezon başında KF Laçi takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu, 16 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Menemenspor'da as oyunculardan Sikiru Olatunbosun, Kamara, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir ve Selmani de daha önce takımdan ayrılmıştı.

Ümit Karan: Kötü bir yenilgi aldık

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