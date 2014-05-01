Ümit Korkmaz: "Sivasspor güçlü takım"

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor pazar günü evinde oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde sürdürdü.

Koşu ile başlayan antrenmana sakatlığı yüzünden katılmayan Engin Baytar dışında eksik bulunmazken, Ümit Korkmaz ve Hurşut Meriç takımdan ayrı çalıştılar.

Antrenman öncesi soruları cevaplayan başarılı oyuncu Ümit Korkmaz, “Sivasspor maçı zor geçecek. Rakibimiz güçlü bir takım. Kendi sahamızda oynayacak olmamız ve son haftalardaki çıkışımız bizim için avantaj. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Rakibimiz içinde zor bir maç olacak onlarında hedefi var” dedi.