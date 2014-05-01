Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ümit Korkmaz: "Sivasspor güçlü takım"
01.05.2014 - 16:30 |

Ümit Korkmaz: "Sivasspor güçlü takım"

Çaykur Rizespor'un oyuncusu Ümit Korkmaz, Sivasspor maçı öncesi konuştu.

Ümit Korkmaz: "Sivasspor güçlü takım"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor pazar günü evinde oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde sürdürdü.

Koşu ile başlayan antrenmana sakatlığı yüzünden katılmayan Engin Baytar dışında eksik bulunmazken, Ümit Korkmaz ve Hurşut Meriç takımdan ayrı çalıştılar.

Antrenman öncesi soruları cevaplayan başarılı oyuncu Ümit Korkmaz, “Sivasspor maçı zor geçecek. Rakibimiz güçlü bir takım. Kendi sahamızda oynayacak olmamız ve son haftalardaki çıkışımız bizim için avantaj. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Rakibimiz içinde zor bir maç olacak onlarında hedefi var” dedi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber