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08.11.2020 - 12:39 | | AA

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın başlayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın başlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, grup elemelerinde Samsun'da 13 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Avusturya, 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da ise Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Samsun'da bugün toplanmaya başlayacak milliler, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak.

Teknik direktörlüğünü Tolunay Kafkas'ın yaptığı Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta saha: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

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