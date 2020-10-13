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13.10.2020 - 07:00 |

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere karşısında!

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün İngiltere ile deplasmanda karşılaşacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere karşısında!
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün İngiltere ile deplasmanda karşılaşacak.
Wolverhampton’da Molineux Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30’da başlayacak. 3. Grup’ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alan Milliler, 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7 puan toplarken, lider İngiltere’nin ise 19 puanı bulunuyor.

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere karşısında

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