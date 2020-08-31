Ümit Milli Futbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 4 Eylül Cuma günü İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nda; Taha Tunç, Fatih Kuruçuk ve Kerem Atakan Kesgin aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milliler, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Futbolculardan Taha Tunç, Fatih Kuruçuk ve Kerem Atakan Kesgin aday kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 4 Eylül'de İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Andorra ile karşılaşacak.