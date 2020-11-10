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10.11.2020 - 20:33 | | SAMSUN (AA) -

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya ve Kosova hazırlıkları sürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Kosova ile Samsun'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya ve Kosova hazırlıkları sürüyor
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Nuri Asan Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Kafkas, AA muhabirine, elemelerdeki son iki maçı Samsun'da oynayacaklarını hatırlattı.

Ay-yıldızlı takımın grupta iddiasının kalmadığına işaret eden Kafkas, "İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij açısından önemli maçlar. Güçlü bir oyunumuz var. Bu oyunu sürdürmek istiyoruz. Doğal olarak Avusturya ve Kosova'yı yenmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı çok iyi, günde çift idman yaparak bu maçların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Görkem Sağlam'ın sakatlığı bulunuyor. Bunun dışında bazı oyuncularımızın ufak tefek sakatlıkları var. Bu oyuncularımız da maç günü hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın A Milli Takım kadrosuna alınmasının sevindirici olduğunu da dile getiren Kafkas, "Ümit Milli Takım zaten geçiş takımıdır. Bizim için gurur vericidir. Umarım daha çok oyuncumuzu A Milli Takım'a veririz." değerlendirmesinde bulundu.

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