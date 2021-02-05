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05.02.2021 - 10:11 | | AA

Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı
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I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak.

Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:

08.06.2021-Kazakistan-Türkiye
03.09.2021-Türkiye-Belçika
07.09.2021-Türkiye-İskoçya
12.11.2021-Belçika-Türkiye
16.11.2021-Türkiye-Danimarka
25.03.2022-İskoçya-Türkiye
10.06.2022-Türkiye-Kazakistan
14.06.2022-Danimarka-Türkiye

Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Şampiyona yolu

2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

Ümit Milli Futbol Takımının fikstürü açıklandı

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