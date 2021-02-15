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HaberlerMilli Takım Haberleri Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil: Türkiye benim ülkem
15.02.2021 - 14:18 | | İbrahim ALİOĞLU- Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil: Türkiye benim ülkem

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Erkan Eyibil, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil: Türkiye benim ülkem
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"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANIYORUZ"

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Eyibil, "Yeni bir jenerasyon ve herkesin birbirini tanıması için burada buluştuk. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var" dedi. 

"GRUPTAKİ EN İYİ TAKIM BELÇİKA"

Grupta en zor takımın Belçika olduğunu söyleyen Eyibil, "Geçmemiz gereken bir grup ve rakiplerimiz Danimarka ve Belçika. Belçika önemli bir ülke. Baktığımız zaman denk bir grup. Şansımız var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Tabi her maç dikkatli olmalıyız. Belçika Danimarka'dan da iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika" ifadelerini kullandı. 

"ALİ AKMAN İYİ OYUNCU"

Almanya'ya transfer olan Ali Akman için de Eyibil, "Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Kaman'ı burada gördüm. İyi oyuncu. İnşallah en iyisi ve hayırlısı olur" diye konuştu.   

"TÜRKİYE BENİM ÜLKEM"

Erkan Eyibil, milli takımda tercihi için de, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu.  Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye'yi istiyordum. Türkiye'yi seçtim ve Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takıma çıkarım" dedi. 

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Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil: Türkiye benim ülkem

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