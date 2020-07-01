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01.07.2020 - 14:22 | | İSTANBUL (AA) -

Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

Mart 2020'de oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
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2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2021) eleme grubunda Mart 2020'de oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Ümit Millilerin EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı ertelenen İngiltere maçını 13 Ekim 2020'de deplasmanda oynayacak. Türkiye, 3. Grup'taki kalan maçlarında 4 Eylül'de Andorra ile 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile sahasında karşılaşacak.

 

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