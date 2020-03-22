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22.03.2020 - 20:29 |

Ümit Özat: "Fenerbahçe şampiyon olamazsa..."

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç ile ilgili Özat, "Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz" dedi.

Ümit Özat: "Fenerbahçe şampiyon olamazsa..."

Geçen sezonu zirveden çok uzakta bitiren ve bu sezon ise şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken, sarı lacivertlileri Radyospor'a değerlendiren Ümit Özat, önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon da şampiyon olamaması durumunda Başkan Ali Koç'un gerekli desteği göremeyeceğini belirten Özat, "Ali Koç tüm imkanlarını Fenerbahçe için seferber etti. Bu gerekli ama yeterli değil. Bunu tartışmak lazım. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u parası olduğu için değil, vizyonu olduğunu düşündükleri için seçti. Vizyoner olmanız güzel bir şey ama onu aksiyona dönüştürmek maharet ister, sabır ister ve ekip ister. Saha sonuçları gelmediği zaman tepki alırsınız. Ali Koç'un bir yönetim ekibi olduğunu düşünmüyorum, futbol ekip işidir. Ali Koç'u yöneticiliği zamanından tanıdığım ve yaşadığım olaylardan dolayı bu yaşananlar bana sürpriz gelmiyor. Kendisinin agresifliği takımda öz güven kaybı yaratıyor, adeta kendini yok et düğmesine basmış gibi. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Gelecek sezon Ali Koç'un 3. yılı ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz." ifadelerini kullandı.

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