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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ümit Özat: Gökhan ve Caner, Fenerbahçe'ye dönebilir
17.04.2020 - 09:02 |

Ümit Özat: Gökhan ve Caner, Fenerbahçe'ye dönebilir

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat son günlerde transferde isimleri sarı lacivertli ekiple anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili konuştu.

Corona virüs nedeniyle liglere ara verildiği bu dönemde Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren Gökhan ve Caner için Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi

'Caner ve Gökhan dönebilir'

Sarı lacivertli ekibin eski futbolcularına teklif yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Ümit Özat, "Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Fenerbahçe'ye dönecek mi?" sorusuna; "Gökhan ve Caner Erkin, Fenerbahçe'ye geri dönebilir." cevabını verdi.

Ali Koç: "En iyi yıldızları kaptırdık"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konu ile ilgili daha önce yaptığı konuşmada, "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Caner Erkin bu sezon 32 maçta Beşiktaş formasını giyerken 3 gol 11 asistlik katkı yaptı. 35 yaşındaki Gökhan ise 24 maçta 2 gol 3 asist ile oynadı.

Özat'tan alkışlanacak hareket
Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formayı Instagram hesabında açık artırma yoluyla satışa koyacağını, buradan elde edilecek gelirinde ihtiyaç sahibi aileler için kullanacağını söyledi.

Ümit Özat: Gökhan ve Caner, Fenerbahçeye dönebilir

Ümit Özat: Gökhan ve Caner, Fenerbahçeye dönebilir

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