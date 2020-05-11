Ümit Özat imajı dikkat çekti!

Son olarak Bosna Hersek'te NK Celik Zenica takımında teknik direktörlük yapan Ümit Özat, Skorer canlı yanına katıldı.

Karantinayı evinde geçiren Özat, farkındalık için saçlarını kesmişti. Hayatta ilk kez saçlarını kendi kestiğini söyleyen Özat, "Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum.’ demişti.

Skorer canlı yayınındaki son hali büyük ilgi topladı.

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