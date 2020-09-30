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30.09.2020 - 21:12 |

Ümit Özat'tan derbi öncesi iddialı sözler!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Adanaspor ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat'tan derbi öncesi iddialı sözler!
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Bu sene artık o sene, diyeceğiz. 168 hafta sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmuş Adana Demirspor. Şunu da inanarak söylüyorum ki sezon sonunda da böyle olacak inşallah." dedi. 

Mavi-lacivertliler, 4 Ekim Pazar günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Özat yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde sürdürüyor. 

Özat, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyuncuların çok istekli olduğunu ve galibiyet için yoğun çalıştıklarını dile getirdi. 

Her maça 3 puan hedefiyle çıkacaklarını ifade eden Özat, oluşturdukları oyuncu kadrosundan memnun olduğunu belirtti.

Ümit Özattan derbi öncesi iddialı sözler

Özat, şunları kaydetti: "Derbi önemli, keşke taraftar da olsaydı. Bu şehrin 2 güzide takımının en önemli maçı ve bana göre lige iyi başladık. Üç maçta 9 puan da alabilirdik. Üç maçta net 24 gol pozisyonuna girmişiz, 3 gol yemişiz, 2 duran top 1'i de penaltı, o da duran top." 

İyi oyunculardan oluşan kadroları idare etmenin de zor olduğunu vurgulayan Özat, "Rekabet açısından zor bir kadromuz var. Çünkü herkes oynamayı bekleyecek. Dolayısıyla hayatımda ilk defa sezon başında böyle bir kadroya sahip oldum. Bu sene artık o sene, diyeceğiz. Herhalde 168 hafta sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmuş Adana Demirspor. Şunu da inanarak söylüyorum ki sezon sonunda da böyle olacak inşallah." şeklinde konuştu.

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