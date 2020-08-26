Ümraniyespor, Alim Öztürk'ü transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İngiltere'nin Sunderland takımından savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Alim" ifadesi kullanıldı.

İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen Hollanda doğumlu 27 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve 1461 Trabzon takımlarında da görev yapmıştı.