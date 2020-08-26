Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler 1.Lig Haberleri Ümraniyespor, Alim Öztürk'ü transfer etti
26.08.2020 - 16:42 | | İSTANBUL (AA) -

Ümraniyespor, Alim Öztürk'ü transfer etti

TFF 1. Lig ekibi, Sunderland'ten Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, Alim Öztürk'ü transfer etti
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İngiltere'nin Sunderland takımından savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Alim" ifadesi kullanıldı.

İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen Hollanda doğumlu 27 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve 1461 Trabzon takımlarında da görev yapmıştı.

 

Ümraniyespor, Alim Öztürkü transfer etti

Pirlo'dan ilk açıklama: Coşkuyu geri getirmek istiyorum
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Ahmet Gülay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...
    Transfer haberleri | Ahmet Gülay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...
  2. Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
    Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
  3. Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri...
    Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri...
  4. Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da! Resmen...
    Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da! Resmen...
  5. Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
    Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enner Valencia kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia hangi mevkide forma giyiyor?

Enner Valencia kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia hangi mevkide forma giyiyor?

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı...

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı...

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev  

Sinan Gümüş: Milli takım için başvuru yapacağız

Sinan Gümüş: Milli takım için başvuru yapacağız

Sıradaki Haber