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Haberler1.Lig Haberleri Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
28.08.2020 - 15:36 | | İSTANBUL (AA)

Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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Ümraniyespor Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan son Kovid-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ümraniyesporda 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

  

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