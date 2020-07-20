TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ãœmraniyespor'da sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu getirildi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n, sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu getirilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.Â

Cesar Grup Ãœmraniyespor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 44 puan ve averajla 11. sÄ±rada tamamladÄ±.Â

Ä°stanbul temsilcisi, daha Ã¶nce sportif direktÃ¶r ErgÃ¼n KeleÅŸ'in yanÄ± sÄ±ra futbolcular Timur TemeltaÅŸ, Tonci Mujan, FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m, Muharrem Ã–ner, Ajdin Hasic, MÃ¼cahit Can AkÃ§ay ve Erdem SeÃ§gin ile yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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