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20.07.2020 - 23:11 | | AA

Ümraniyespor'da sportif direktör Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu oldu!

Cesar Grup Ãœmraniyespor'da sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu getirildi.Â

Ümraniyespor'da sportif direktör Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu oldu!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ãœmraniyespor'da sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu getirildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n, sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu getirilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.Â 

Cesar Grup Ãœmraniyespor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 44 puan ve averajla 11. sÄ±rada tamamladÄ±.Â 

Ä°stanbul temsilcisi, daha Ã¶nce sportif direktÃ¶r ErgÃ¼n KeleÅŸ'in yanÄ± sÄ±ra futbolcular Timur TemeltaÅŸ, Tonci Mujan, FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m, Muharrem Ã–ner, Ajdin Hasic, MÃ¼cahit Can AkÃ§ay ve Erdem SeÃ§gin ile yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ãœmraniyesporda sportif direktÃ¶r Ali Kemal YavuzyiÄŸitoÄŸlu oldu

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