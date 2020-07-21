Ümraniyespor'da Tarık Tekdal ve Bahadır Taşdelen ile yollar ayrıldı

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Bahadır Taşdelen ve Tarık Tekdal ile yaptığımız değerlenme sonucu yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Taşdelen ve Tekdal'a takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.