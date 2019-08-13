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13.08.2019 - 08:00 |

Umuda yolculuk

Olympiakos’a konuk olacak Medipol Başakşehir, Atina’da zafer arayacak. Okan Buruk ve ekibi, ilk maçtaki yenilgiye karşın turuncu-lacivertliler için galibiyet planları yapacak

Umuda yolculuk
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Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turunda mücadele eden Medipol Başakşehir, Atina’da Olympiakos’a konuk oluyor. TSİ 21.30’da başlayacak mücadelede ilk maçı evinde 1-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, galibiyet arayacak.

İstanbul temsilcisinin turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Öte yandan, karşılaşma Medipol Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

‘Güveniyorum’
Başakşehir’de tedavisi süren Epureanu, bugün forma giyemeyecek. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz buraya tur atlamak için geldik” dedi.
Turu geçeceklerine inandığını ifade eden teknik direktör Okan Buruk da, “Avantajı rakibimize verdik. Oyuncularımla elimizden geleni yapıp, rakibimizin yakaladığı avantajı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız. Tekrar altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik, oyuncularıma, takımımıza çok güveniyorum” dedi.
Bu arada UEFA, Olympiakos ile ilk maçın sonunda kırmızı kart gören Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk’a bir, Chedjou’ya 2 maç men cezası verdi.

Umuda yolculuk

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