27.12.2020 - 00:05 | | DHA
Umut Akkoyun ve Mert Naci Türker çifti Antalya'da ikinci oldu
Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası M15'de Umut Akkoyun/Mert Naci Türker çifti ikincilik elde etti.
Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası M15'de Umut Akkoyun/Mert Naci Türker çifti ikincilik elde etti.
2 numaralı seri başı olarak mücadele ettikleri turnuvada Akkoyun/Türker çifti final karşılaşmasında 1 numaralı seri başı Timur Kiyamov/Khumoyun Sultanov ikilisine 6-4, 6-3 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Akkoyun/Türker çifti beraber üçüncü ikinciliklerini elde etti.