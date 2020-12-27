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HaberlerTenis Haberleri Umut Akkoyun ve Mert Naci Türker çifti Antalya'da ikinci oldu
27.12.2020 - 00:05 | | DHA

Umut Akkoyun ve Mert Naci Türker çifti Antalya'da ikinci oldu

Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası M15'de Umut Akkoyun/Mert Naci Türker çifti ikincilik elde etti.

Umut Akkoyun ve Mert Naci Türker çifti Antalya'da ikinci oldu
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Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası M15'de Umut Akkoyun/Mert Naci Türker çifti ikincilik elde etti.

2 numaralı seri başı olarak mücadele ettikleri turnuvada Akkoyun/Türker çifti final karşılaşmasında 1 numaralı seri başı Timur Kiyamov/Khumoyun Sultanov ikilisine 6-4, 6-3 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Akkoyun/Türker çifti beraber üçüncü ikinciliklerini elde etti.

Umut Akkoyun ve Mert Naci Türker çifti Antalyada ikinci oldu

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