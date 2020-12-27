Umut Akkoyun ve Mert Naci Türker çifti Antalya'da ikinci oldu

Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası M15'de Umut Akkoyun/Mert Naci Türker çifti ikincilik elde etti.

2 numaralı seri başı olarak mücadele ettikleri turnuvada Akkoyun/Türker çifti final karşılaşmasında 1 numaralı seri başı Timur Kiyamov/Khumoyun Sultanov ikilisine 6-4, 6-3 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Akkoyun/Türker çifti beraber üçüncü ikinciliklerini elde etti.