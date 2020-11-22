Umut Nayir ilk golünü attı: "Özlemişim"

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer olan Umut Nayir, ilk 11'de başladığı ilk maçta ilk golünü attı.

Takımının Slaven Koprivnica ile deplasmanda 2-0 kazandığı maça ilk kez ilk 11'de çıkan Umut Nayir, ilk yarının son dakikalarına gelinirken 45+3. dakikada sol kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Umut ayrıca 56. dakikada Soldo'nun kendi kalesine attığı golde de pozisyonun baş aktörlerinden biriydi.

Umut Nayir ilk kez 8. haftada oynanan HNK Sibenik maçında forma şansı bulmuş ve 29 dakika sahada kalmıştı.

"GOL ATMAYI ÖZLEMİŞİM"

Umut Nayir maç sonunda yaptığı açıklamada attığı son gol üzerinden 4-5 ay geçtiğini belirterek, "Hajduk için ilk golümü attım ve çok mutluyum çünkü kazandık. Bu durumumuzu korumamız gerekiyor ve böylelikle zirveye oynayabiliriz. Genç ve yetenekli bir takımız, gücümüz de var. Her maçımızı kazanabiliriz"