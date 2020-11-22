Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Umut Nayir ilk golünü attı: "Özlemişim"
22.11.2020 - 09:07 |

Umut Nayir ilk golünü attı: "Özlemişim"

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e giden Umut Nayir, ilk 11'de çıktığı ilk maçta golünü attı, maç sonunda konuştu.

Umut Nayir ilk golünü attı: "Özlemişim"
ABONE OL

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer olan Umut Nayir, ilk 11'de başladığı ilk maçta ilk golünü attı.

Takımının Slaven Koprivnica ile deplasmanda 2-0 kazandığı maça ilk kez ilk 11'de çıkan Umut Nayir, ilk yarının son dakikalarına gelinirken 45+3. dakikada sol kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Umut ayrıca 56. dakikada Soldo'nun kendi kalesine attığı golde de pozisyonun baş aktörlerinden biriydi.

Umut Nayir ilk kez 8. haftada oynanan HNK Sibenik maçında forma şansı bulmuş ve 29 dakika sahada kalmıştı.

"GOL ATMAYI ÖZLEMİŞİM"

Umut Nayir maç sonunda yaptığı açıklamada attığı son gol üzerinden 4-5 ay geçtiğini belirterek, "Hajduk için ilk golümü attım ve çok mutluyum çünkü kazandık. Bu durumumuzu korumamız gerekiyor ve böylelikle zirveye oynayabiliriz. Genç ve yetenekli bir takımız, gücümüz de var. Her maçımızı kazanabiliriz"

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Leipzig'de Alexander Sörloth şaşırttı! Hocası dayanamadı ve...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarlarının görüşleri

Umut Nayir ilk golünü attı: Özlemişim

    Robin van Persie, formunu koruyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 'Hakem kararları canımızı acıttı'
      'Hakem kararları canımızı acıttı'
    2. Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor
      Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor
    3. Pique şoku! 4-6 ay yok...
      Pique şoku! 4-6 ay yok...
    4. Başakşehir'in rakibi Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puan aldı
      Başakşehir'in rakibi Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puan aldı
    5. Umut Nayir ilk golünü attı
      Umut Nayir ilk golünü attı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim”

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim”

    Bakan Kasapoğlu: ‘Eskrim ümit veriyor’

    Bakan Kasapoğlu: ‘Eskrim ümit veriyor’

    Son dakika - Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu! Erzurumspor maçında...

    Son dakika - Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu! Erzurumspor maçında...

    Son dakika - Beşiktaş'ta muhteşem ikili! Atiba Hutchinson ve Cyle Larin...

    Son dakika - Beşiktaş'ta muhteşem ikili! Atiba Hutchinson ve Cyle Larin...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet