Umut Nayir: Kadro dışı kalmayı hak etmedim

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir, Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split ile anlaşma sağladı. Hırvatistan yolculuğu öncesi havaalanında A Spor'un sorularını yanıtlayan genç golcü, kadro dışı bırakılma kararını kabullenmekte zorlandığını söyledi.

"KADRO DIŞI KARARINI KABULLENMEK ZOR OLDU"

"Bu kararı kabullenmek biraz zor oldu benim için. Konya maçının sabahında yöneticimiz arayarak kadroda düşünülmediğimi söyledi. Futbolun içinde bu tür kararlar alınabiliyor. Bütün kararlara saygım var ama sahada verdiğim mücadeleyle en azından kadro dışı kalma durumunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Asla bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum."

"ÜZÜLDÜM VE ÇOK KIRILDIM"

"Futbolda çok fazla şey gördüm, artık şaşırmıyorum. Belki de kariyerim adına olumlu bir gelişme olmuştur. Avrupa kariyerimin başlamasına vesile olmuştur. Üzüldüm, kırıldım ama geçti. Biraz duygusallık var. Tırnaklarımla kazıyarak bir şeylere ulaştım. Sezon başında böyle bir şey hayal etmedim. Takım zaten zor bir durumdan geçiyor, ben de ekstra kaos yaratmak istemiyorum. Yönetime de söyledim benim için hayal kırıklığı bu durum. Hocanın beni tercih etmemesi değil ama kadro dışı bırakması hayal kırıklığı oldu. Yapacak bir şey yok, çok kırıldım ama bu süreci geride bırakmam gerekiyor. Taraftarlarımızdan çok büyük destekler aldım, onlara çok teşekkür ediyorum. Ülkemi ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım."

"HAJDUK'UN PROJESİ BENİ ETKİLEDİ"

"Hajduk başından bu yana beni çok istedi. Proje ve planlarını anlattılar. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama Hajduk'un projeleri bana inandırıcı geldi. Böyle bir projenin içerisinde olacağım için heyecanlıyım. İnşallah daha güzel bir kariyer beni bekliyor."