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14.06.2020 - 23:32 |

Ünal Karaman: " Bariz 1-2 hata hariç..."

Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman: " Bariz 1-2 hata hariç..."
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Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

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"Bu kadar uzun aradan sonra başlamak her takım için zor. Biz maça iyi başladık, son derece ciddi, disiplinli oynadık. Bariz 1-2 hata hariç maç boyu sürdürülen disiplinli duruş var, oyuncularımı tebrik ederim."

"Eksiklerimize çalışmaya devam edeceğiz. Hem bizler hem diğer takımlar için sakatlığın yaşanmadığı huzurlu bir sezon olmasını diliyorum."

"Her oyuncumuzu gelişsin diye çalıştırıyoruz. Dolayısıyla maç öncesi de söyledim, oynatamadığımız gençler var. Bizim hedefimiz Allah nasip ederse onları milli takımımıza hazırlamak. Tarık da onlardan biri. Bugün görevini iyi yaptı."

"Tarık eskisinden daha iyi çalışacak, performansını artıracak. Abisiyle iyi bir rekabete girdi şu an."

"Uzun ara vermiş bir oyuncumdu Tunay. Genç milli takım seçmelerinden beri, bebeykenden beri tanıyorum. Var olan yeteneklerinin ortaya çıkması önemliydi. Her oyuncu önemli ama Tunay çok ara vermişti, bu şekilde aramıza dönmesi sevindirici."

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