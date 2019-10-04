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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ünal Karaman: "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı"
04.10.2019 - 00:49 | | AA

Ünal Karaman: "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı." dedi.

Ünal Karaman: "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı"
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında ağırladığı İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı." dedi. 

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları müsabakayı kazanmak istediklerini belirtti. 

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini memnun ettiğini dile getiren Karaman, "Fazla forma şansı bulamayıp da görev verdiğimiz oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında kalemizde gol görmemiz tabii ki üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı. Ancak her şeye rağmen, taraftarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum." şeklinde konuştu.

 Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum" 

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, iyi bir maç çıkardıklarını belirtti. 

"Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum." diyen Koller, "Önümüzdeki maç ofansif olarak daha fazla pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağız. İlk yarı güzeldi, maalesef ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca 1 puana razı olduk. Trabzonspor'un bazı değişiklikleri sürpriz oldu. Yine de önemli pozisyonlarda oyuncuları bekledik. Ona göre kendimizi hazırlamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

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