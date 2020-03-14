Ünal Karaman: "Duran toplarda sıkıntı yaşıyoruz"

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen hafta ve bu haftaki mücadeleye baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir takımımız var. Ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan maçlar da dahil olmak üzere duran toplarda sıkıntı yaşıyoruz. Yeterince uzun boylu futbolcularımız olmasına rağmen. Maçın başındaki iki duran top zor duruma düşürdü. Çevirebilir miydik, evet. Pozisyonumuz da vardı ama maç kazanmamız için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

"İnşallah bu süreç içerisinde bu mağlubiyetten dersler alacağız." diyen Karaman, gelecek haftalarda daha iyi futbol oynamaya çalışacaklarını aktardı.

Karaman, şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'un başından düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un başına geçmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Öncelikle biz insana hizmet ediyoruz. Ben insanı hiçbir zaman için bir bölümde kategorize etmedim. Şampiyonluğa oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok. Olması gerekiyorsa ekstra, farklı motivasyon içerisinde olmam gerekecek şekilde mevcut takımıma olmam gerekiyor. Tabii ki insanın içerisinde bu hep var. Hep mücadele edeceğiz. Bu mücadele içerisinde bazen zirve kovalarken bazen de buralarda mücadele eden camiaya ve oyunculara rehberlik etmeye çalışacağım. Bulunduğum durumdan bir şikayetim yok. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan, geri duran bir insan değilim. Hayatımın her evresinde mücadele ederek bir noktaya geldim. O gün öyleydi bugünün şartları böyle. Biz orada da bir camianın hayallerine hitap etmeye çalışıyorduk. Burada da bir camianın hayallerine cevap vermeye gayret göstereceğiz. Ünal yine aynı Ünal. Oradaki Ünal ile buradakinin arasında hiçbir fark yok. Sadece vermiş olduğumuz mücadelenin hedefi farklılaştı. Ama aynı samimiyetle, aynı gayretle Türk gençliğine hizmet etmeye çalışacağız. Umarım o gayretimiz bir karşılık bulur ve başarırız."

Karaman, maçların seyircisiz oynanmasının insan sağlığından daha önemli olmadığını vurgulayarak, "Tabii ki taraftarın olmasını arzu ederiz. Ama konu insan sağlığıysa akan sular durur. İnsanların keyif alabileceği bir ortama gelebilmesi için sağlığa ihtiyacı var. Sağlık bu konuda önemliyse bunu asla ikinci plana itemeyiz. Ben bu konuda millet olarak son derece duyarlı olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FC Barcelona'nın Korona Virüsü Önlemleri