Ãœnal Karaman: Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan bir galibiyet aldÄ±k

SÃ¼per Lig'de Medipol BaÅŸakÅŸehir'i 2-1 maÄŸlup eden GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, doÄŸrularÄ±nÄ± artÄ±rarak, daha da geliÅŸtirerek yollarÄ±na devam edeceklerini bildirdi.Â

Karaman, mÃ¼sabakadan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¶reve geldikleri andan itibaren futbolcularÄ±n samimi bir gayreti olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Galip gelemedikleri son 4 maÃ§Ä±n 3'Ã¼nÃ¼ deplasmanda oynadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Karaman, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Futbolun doÄŸrularÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir takÄ±mdÄ±k ama sonuÃ§ alamÄ±yorduk. BugÃ¼n o gayreti yine futbolun doÄŸrularÄ±nÄ± artÄ±rarak arzu ettiÄŸimiz, ihtiyacÄ±mÄ±z olan bir galibiyet aldÄ±k. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almasÄ± gerektiÄŸi bir galibiyetti. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun. Tabii ki doÄŸrularÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rarak, daha geliÅŸtirerek devam edeceÄŸiz. Eksiklerimiz hiÃ§bir zaman bitmez. OnlarÄ± da hÄ±zla azaltÄ±p, Ã§ok daha arzu edilen, Ã§ok daha Ã¶zlemle ve hasretle beklenen, camiasÄ±na hizmet odaklÄ±, kalitesine hem insanlÄ±k olarak hem yetenek olarak sahada kullanmaya gayret eden oyuncu grubuyla bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±z. Bunun inancÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorum. Lig, zor bir lig, her takÄ±mÄ±n kendine gÃ¶re bir gÃ¼cÃ¼, bir silahÄ± var. Bu bizim moralimizi gÃ¼Ã§lÃ¼ tuttu ama oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok zorlu mÃ¼sabakalar var. Evet bunun sevincini yaÅŸayacaÄŸÄ±z ama aynÄ± disiplinle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."