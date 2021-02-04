Ünal Karaman: "Üç puanla tamamlayamadık"

Süper Ligin 23üncü haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İki takımın teknik adamları mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bir kere bugün burada aldığımız 1 puan değerli. Göztepe bizden oyun anlamında daha iyi oynadı. İki takım da iyi mücadele etti. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi, beraberliği yakaladık. Son dakikada Ahmed'in pozisyonu gol olsaydı galip gelebilirdik. Ancak hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

KARAMAN: EKSİKLERİMİZE ÇALIŞACAĞIZ

Göztepe Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirdi. Oyuncularına teşekkür eden Karaman, "Bizi mutlu edecek bir oyun performansı ortaya koydular. Geldiğimiz andan itibaren futbolcularımız gelişme adına hem zihinsel hem fiziksel olarak iyi durumda. İyi bir Göztepe izlettiler. Bunun yanında eksiklerimiz var. Eksilerimizin üzerine giderek çalışacağız. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Rakip ceza sahasında topla buluşan, maçı her şeyi ile yaşayan Göztepe vardı. Üç puanla tamamlayamadık maçı, üzgünüm. Bundan sonraki müsabakalarda hatalardan arınmış, sonucu alan bir takım olacağız" diye konuştu.