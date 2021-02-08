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HaberlerGöztepe Haberleri Ünal Karaman'dan mağlubiyet sonrası olay açıklamalar!
08.02.2021 - 19:12 |

Ünal Karaman'dan mağlubiyet sonrası olay açıklamalar!

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Gaziantep'e 2-0 kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

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Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan sonuçtan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Göztepe camiasından özür dileyen Karaman, "Sonuç, verdiğimiz mücadelenin ürünü değil. Verilmeyen gollerde çok ciddi şekilde tartışılacak pozisyonlar var. Yediğimiz gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Rakibin kalemize 2 şutu var ve 2-0 yenildik. Bu yüzden üzgünüz. Ancak mücadeleden memnunum. Maçın sonucuna etki edecek tüm pozisyonlarda kararlar bizim aleyhimize oldu." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Karaman, "Gaziantep benim futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerim için önemli bir kent. 100. yıllarını kutluyoruz. Biz Gaziantep'in 100. yılını kutlarken, başkaları da başka şekilde kutladı sanırım." diyerek sözlerini tamamladı.

Ünal Karamandan mağlubiyet sonrası olay açıklamalar

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