UNICS Kazan-Bahçeşehir Koleji maçındaki hakem hatası kabul edildi!

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın UNICS Kazan takımına deplasmanda 89-88 yenildi.

Kazan Basketbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-25 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-47 önde gitti. Üçüncü çeyrekte maça ağırlığını koyan UNICS Kazan, farkı açarak son bölüme 70-61 üstün girdi. Dördüncü çeyrekte oyunda denge sağlayan Bahçeşehir Koleji, bitime 1 dakika kala öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 89-88 yenik ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ilk kez galip geldi.

Hakem hatası kabul edildi

6 Ekim 2020’de oynanan UNICS Kazan – Bahçeşehir Koleji maçının son çeyreğinde yaşanan, şut saatinin sıfırlanmasıyla alakalı tartışmalar hakkında açıklama şu şekilde:

"Dördüncü çeyrekte, maçın bitimine 27.3 saniye kalmışken Bahçeşehir Koleji sporcusu Alex Perez topu oyun sahası içerisinde kontrol etmiş, ardından da potaya giderek maçın sonuna 18.0 saniye kala iki sayılık bir atış denemesinde bulunmuştur. Son 16.8 saniyeye girilirken top potaya temas etmiş, şut saati yenilenmemiş ve maç saatinde son 14.3 saniyeye girildiğinde Bahçeşehir Koleji sporcusu Rıdvan Öncel hücum ribaundu almıştır. Bu durum, kurallara aykırıdır çünkü top potaya değdikten sonra Bahçeşehir Koleji topun kontrolünü yeniden ele geçirdiği için Şut Saati Operatörü şut saatini yeniden 14 saniyeye sıfırlamalıydı."