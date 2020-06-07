07.06.2020 - 16:42 |
Union Berlin-Schalke 04 (CANLI)
Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Schalke 04'ü ağırlıyor. Milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmada ilk 11'de görev yapıyor...
Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Schalke 04'ü ağırlıyor. Milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmada ilk 11'de görev yapıyor...
16.30'da başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetiyor.
Union Berlin 11'i: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hübner, Gentner, Andrich, Trimmel, Bülter, Ujah, Yunus Mallı, Andersson
Schalke 11'i: Nübel, Sane,Ozan Kabak, Miranda, Kenny, Schöpf, Caligiuri, Matondo, Oczipka, Raman, Gregoritsch
Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e Attığı Gol