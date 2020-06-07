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07.06.2020 - 16:42 |

Union Berlin-Schalke 04 (CANLI)

Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Schalke 04'ü ağırlıyor. Milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmada ilk 11'de görev yapıyor...

Union Berlin-Schalke 04 (CANLI)
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Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Schalke 04'ü ağırlıyor. Milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmada ilk 11'de görev yapıyor...

16.30'da başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler  yönetiyor.

Union Berlin 11'i: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hübner, Gentner, Andrich, Trimmel, Bülter, Ujah, Yunus Mallı, Andersson

Schalke 11'i: Nübel, Sane,Ozan Kabak, Miranda, Kenny, Schöpf, Caligiuri, Matondo, Oczipka, Raman, Gregoritsch

 

Union Berlin-Schalke 04 (CANLI)

Union Berlin-Schalke 04 (CANLI)

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