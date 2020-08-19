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19.08.2020 - 20:42 |

Union Berlin'de Max Kruse şoku! Maça çıkmadan...

Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse, Union Berlin'de resmi maça çıkmadan sakatlık yaşadı.

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Union Berlin'de Max Kruse şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Alman ekibine transfer olan Max Kruse resmi maça çıkmadan sakatlık yaşadı.

Ajansspor'un haberine göre, Union Berlin ile yeni sezona hazırlanan Max Kruse antrenmanda sakatlandı ve çalışmaya devam edemedi.

32 yaşındaki Kruse'nin dün yapılan antrenmanda ayak bileğinden sakatlık geçirdiği ifade edildi. Eğer futbolcu tedaviye olumlu yanıt verirse bu hafta içinde tekrar takıma dönebilecek. Union Berlin ekibi, Cuma veya Cumartesi günü hazırlık maçları yapmayı planlıyor.

Max Kruse'den sakatlık sonrası bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kruse, "Kendimi en geç ilk maç gününe kadar zinde olacak şekilde hazırlayacağıma eminim. Tekrar gol avına çıkacağım merak etmeyin" dedi.

Union Berlinde Max Kruse şoku Maça çıkmadan...

Union Berlinde Max Kruse şoku Maça çıkmadan...

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