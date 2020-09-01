MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!
01.09.2020 - 20:12 | | AA

Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!

İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, lenf kanserine yakalandığını açıkladı.

Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!
ABONE OL

İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, lenf kanserine yakalandığını açıkladı. 

Suarez Navarro, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Birkaç gün önce lenfoma olduğumu öğrendim. Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. 6 ay sürecek kemoterapiye başlıyorum. Şu an sağlığım gayet iyi. Hastalıkla yüzleşmeye hazırım." ifadelerini kullandı. 

Grand slam turnuvaları Avustralya Açık, Fransa Açık ve ABD Açık'ta çeyrek final oynama başarısı gösteren 31 yaşındaki Suarez Navarro, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) organizasyonlarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı. 

Tek kadınlar dünya klasmanında 2016'da 6. sıraya kadar yükselen tecrübeli tenisçi, geçen ay yaptığı açıklamayla sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Western & Southern Açık ve ABD Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.

Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı

Bafetimbi Gomis durmak bilmiyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!
    Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!
  2. Partizan'da Savo Milosevic dönemi sona erdi!
    Partizan'da Savo Milosevic dönemi sona erdi!
  3. Son dakika | Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Ben Rienstra'yı transfer etti!
    Son dakika | Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Ben Rienstra'yı transfer etti!
  4. Fenerbahçe transfer haberleri | Ayrılığı açıkladı! "Rodrigues'den kurtulmayı istiyoruz"
    Fenerbahçe transfer haberleri | Ayrılığı açıkladı! "Rodrigues'den kurtulmayı istiyoruz"
  5. Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? BJK Sivas maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı?
    Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? BJK Sivas maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arsenal, Lille'den Gabriel'i transfer etti

Arsenal, Lille'den Gabriel'i transfer etti

NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü Brandon Ingram kazandı

NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü Brandon Ingram kazandı

Anthony Gordon, Everton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Anthony Gordon, Everton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Leipzig yeni sezonun ilk maçını seyircili oynayacak

Leipzig yeni sezonun ilk maçını seyircili oynayacak

Sıradaki Haber