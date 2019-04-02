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02.04.2019 - 02:30 |

Unutulmaz veda!

Kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşan Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir ile birlikte üçüncü takımıyla 5. zafere ulaşmak istiyor. Turuncu-lacivertlilerin kaptanı, yeni bir başarı öyküsüyle futboldan kopmayı amaçlıyor.

Unutulmaz veda!
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CELAL UMUT EREN

Ligde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmak isteyen ve 7 hafta kala 6 puan farkla lider olan Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun kaptanlığı, performansı ve tecrübesi öne çıkıyor. Emre, kariyerinin son dönemecine girerken tarihi bir vedaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda yeniden A Milli Takım’a seçilen tecrübeli orta saha, Euro 2020 yolunda da hizmet ediyor. 39 yaşına gelmesine karşın fiziksel durumu ve başarılı oyunuyla takdir toplayan Emre, Arnavutluk ve Moldova maçlarında ay-yıldızlılara liderlik etti.

Şu anda da Emre Belözoğlu’nun önünde iki özel hedef duruyor. Emre, önce Başakşehir’le tarihi bir lig şampiyonluğu elde ederek, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra 3. kulübünde de zafere uzanmak istiyor.

Kariyerini bitirmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, 5. lig şampiyonluğunu kovalıyor. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile 2’şer kez mutlu sonu yakalayan deneyimli yıldız, bir başka İstanbul takımıyla yeni bir başarı öyküsü yazmayı hedefliyor.

Bunun yanında Emre Belözoğlu, önemli bir milli görevi de üstlenmiş durumda... Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, yeni bir yapılanmayla EURO 2020 hedefinde ilerlerken, özellikle Fransa ve İzlanda maçları büyük önem taşıyor. Emre de futbola veda etmeden önce 8 Haziran’da Fransa ve 11 Haziran’da İzlanda karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibin hem önemli bir kozu olacak hem de saha içinin liderliğini taşıyacak.

Unutulmaz veda

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