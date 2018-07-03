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03.07.2018 - 10:48 |

Uruguay’da Cavani şoku

Dünya Kupası son 16 maçında; Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükselen Uruguay’da Cavani şoku yaşanıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi

Uruguay’da Cavani şoku
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Uruguay’ın son 16 turunda oynanan Portekiz ile oynadığı maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan Edinson Cavani’nin durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bildirildi.

31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. (Habertürk)

Uruguay’da Cavani şoku

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