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19.02.2021 - 12:00 | | DHA

Uşakspor, Play-Off potasına döndü

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda alınan 2-0'lık Amed Sportif yenilgisinin ardından hafta içinde teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayıran Uşakspor, evinde Kahramanmaraşspor engelini rahat geçerek yeniden Play-Off hattına girdi.

Uşakspor, Play-Off potasına döndü
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Rakibini zorlanmadan 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar yarıştaki rakiplerinden Sarıyer'in yenildiği haftayı iyi değerlendirdi. Uşakspor iç sahada da yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu sezon evindeki ilk ve tek mağlubiyetini 21 Ekim 2020 tarihinde Anagold 24Erzincanspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Ege ekibi ardından 9 müsabakada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Uşakspor yönetiminin yeni haftada teknik adam sorununu çözmesi bekleniyor. 

Uşakspor, Play-Off potasına döndü

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