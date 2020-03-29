Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, corona virüsten kurtuldu!

NBA'^de Utah Jazz forması giyen Fransız pivot Rudy Gobert, corona virüse yakalanmıştı. Yıldız oyuncunun takım arkadaşı Donovan Mitchell'a da bu hastalığı taşıdığı iddia edilmişti. Rudy Gobert, corona virüsten kurtuldu.

27 yaşındaki Fransız oyuncunun corona virüsten kurtulduğu ve hastalığı tamamen atlattığı ifade edildi. Gobert, NBA'de corona virüsü yenen ilk sporcu oldu. Yıldız oyuncu 14 gün boyunca karantinada kalacak ve NBA yönetiminin lig ile ilgili alacağı kararı bekleyecek.