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08.09.2020 - 07:00 |

Uzman dedektif Eddie Newton! Marlon ve Flavio bizzat istedi...

Chelsea’nin eski şef scoutu olan Trabzonspor’un İngiliz teknik patronu, Marlon ve Flavio transferlerinde öne çıktı

Uzman dedektif Eddie Newton! Marlon ve Flavio bizzat istedi...
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CELAL UMUT EREN

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Transferde Eddie Newton adı öne çıkıyor. İngiliz teknik direktör, 2014-16 arası dönemde Chelsea’deki scout şefliği günlerinin meyvelerini topluyor.
Newton, o dönem kurduğu portföy ve ağlar sayesinde hamlelerini hızlıca yapıyor. Özellikle Chelsea’deki scout şefliği döneminde Brezilya pazarına hakim olan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Marlon ve Flavio transferlerini bizzat istedi.
Sol beke Fluminense’den Marlon’u katarak Novak’ın boşluğunu dolduran bordo-mavililer, orta sahada Badou Ndiaye’nin yerine de Bahia’dan Flavio’yu getirdi. Raporunu olumlu olarak veren Eddie Newton, şimdi de Jose Sosa’nın merkez orta sahadaki boşluğunu kapatmak için Internacional’den 26 yaşındaki Rodrigo Dourado’yu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Uzman dedektif Eddie Newton Marlon ve Flavio bizzat istedi...

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

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