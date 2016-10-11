"Üzülmek yetmez, çalışmak lazım"

BİLAL MEŞE

Türkiye Futbol Direktörü şok mağlubiyet nedeniyle soyunma odasında büyük hayal kırıklığı yaşayan futbolcularına seslendi, “Ne kadar üzgün olduğunuzu görüyorum. Ben de üzüntülüyüm ama üzüntülü olmak yetmiyor. Tüm olumsuzluklara karşın ben sizlere çok güveniyorum, daha iyisini yapabileceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda ilk mağlubiyetini önceki gece zorlu İzlanda deplasmanında alan A Milli Takımımız’da büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanıyor.

Reykjavik’teki 2-0’lık yenilginin yanı sıra kötü bir futbol ortaya koyan ay-yıldızlı ekipte maçtan sonra oyuncuların ağzını adeta bıçak açmadı. Milli futbolcuların soyunma odasında uzun süre sessiz kaldıkları ve kendi aralarında maç değerlendirmesi bile yapmadıkları aktarıldı.

Futbolcular gibi üzgün olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in bir süre bekledikten sonra ay-yıldızlı oyunculara hitaben bir konuşma yaptığı ifade edildi.

Bireysel hatalara girmeyen deneyimli hocanın, “Hepinizin ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Ben de çok üzüntülüyüm fakat üzüntülü olmak yetmiyor. Hepimizin kendimizi yenilememiz gerekiyor. Şehitlerimizin olduğu zor bir günde, zor dönemde, zor şartlarda, zor bir rakibe karşı oynadık ve mağlup olduk. Oyun ve skor olarak daha iyisini yapmalıydık” diye konuştuğu aktarıldı.

‘Çok dikkat edin’

Fatih Terim bu serzenişinin ardından oyuncularına güvendiğini de dile getirdi. Ay-yıldızlı teknik adamın, “Tüm olumsuzluklara karşın ben sizlere çok güveniyorum, daha iyisini yapabileceğinize yürekten inanıyorum. Şimdi hepiniz kulüplerinize gideceksiniz. Eskisinden daha çok dikkat edeceksiniz, özen göstereceksiniz. Bir sonraki karşılaşmada çok daha güçlü, çok daha sağlıklı ve istekli olmanızı bekliyorum. Bunu başaracak gücünüz de, yeteneğiniz de fazlasıyla var” diyerek, oyuncularına moral vermeye çalıştığı vurgulandı.

32: A Milli Takımımız, Fatih Terim yönetimindeki 130. maçını İzlanda’ya karşı oynadı. Terim idaresinde 66 galibiyet ve 32 beraberlik elde eden ay-yıldızlılar, 32. yenilgisini Reykjavik’te aldı.