Üzülmez: Lens tabii ki isterim ama maliyeti yüksek

Tuncay Hoş / Skorer

Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İbrahim Üzülmez, transfer çalışmaları, takımla ilgili hedefleri hakkında Skorer'e samimi açıklamalarda bulundu.

"Başkan'la sözleşme için bir araya geleceğiz"

Karadeniz ekibi ile sözlü olarak anlaştıklarını ifade eden başarılı teknik adam, "1 hafta önce yönetimle istişarede bulunduk. Çaykur Rizespor bizi seviyor, biz de onları. İyi bir sinerji yakaladık. 1 sene daha devam etmenin bizim için iyi olduğunu düşündük. Şu anda Ankara'dayım. Başkanla sözleşme için bir araya geleceğiz" diye konuştu.

"Lens'i isterim tabii, ama maliyeti çok yüksek"

"Lens'in adı Beşiktaş'la anılıyor? Bu konuda talebiniz oldu mu? şeklindeki sorumuza Üzülmez, "Performansı eleştiriliyor olsa da aramıza katılmasını tabii ki isterim. Keşke transfer olup takımıma tecrübe katsa. Ancak çok büyük maliyetleri olan bir oyuncu. Bu konuda bir girişimimiz olmadı" yanıtını verdi.

"Doğru bir kadro mühendisliği yapmak istiyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren teknik direktör İbrahim Üzülmez şöyle devam etti: "Başkanımız Rizespor'u seven, kulübün menfaatlerini doğrultusunda gecesini gündüzüne katan bir başkan. Süper Lig zor bir arena. Rekabetin üst düzey olduğu bir lig. Başkanım '3 oyuncu der', biz 5 deriz. Ama Anlaşırız. Doğru bir kadro mühendisliği yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz, incelediğimiz oyuncular var 1-2 hafta içinde transferler netleşir.

"2-3 oyuncuya yollarımızı ayıracağımızı bildirdik"

Süper Lig'de ses getirecek, Çaykur Rizespor markasını daha ileriye taşıyabilecek, sempati duyulabilen bir takım olmak istiyoruz. Süper Lig'de mücadele ettiğimiz son 3 senede kalmak için son haftalarda final oynadık. Bu algıyı yıkmak istiyoruz. Gelenler gidenler olacaktır. 2-3 oyuncuya yolları ayıracağımızı bildirdik. 4-5 oyuncuya daha söyleyeceğiz. Süper Lig'e yükselmemizde büyük pay sahibi oldular. Manevi anlamda kolay olmuyor tabii ki. Ama duygusallığı yenmek gerekiyor."