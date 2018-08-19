Üzülmez: "Oyuncularım canla başla mücadele ettiler"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının mücadelesini övdü.

Kendileri için zor bir akşam olduğunu belirten Üzülmez, şunları söyledi:

"İki takımı da tebrik etmek gerek. Hem mücadele hem direkten dönen toplar vardı. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. Belki eksik bir takıma karşı kazanamadık ama mücadele anlamında eksiğimiz yoktu. Oyuncularım canla başla mücadele ettiler ve üzerlerine düşen görevi yaptılar. Akhisarspor tecrübeli bir takım. Geçen senenin Ziraat Türkiye Kupası ve bu sezonun TFF Süper Kupa şampiyonu olan takıma karşı oynadık."