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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Üzülmez: "Oyuncularım canla başla mücadele ettiler"
19.08.2018 - 22:14 |

Üzülmez: "Oyuncularım canla başla mücadele ettiler"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rize Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

Üzülmez: "Oyuncularım canla başla mücadele ettiler"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının mücadelesini övdü.

Kendileri için zor bir akşam olduğunu belirten Üzülmez, şunları söyledi:

"İki takımı da tebrik etmek gerek. Hem mücadele hem direkten dönen toplar vardı. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. Belki eksik bir takıma karşı kazanamadık ama mücadele anlamında eksiğimiz yoktu. Oyuncularım canla başla mücadele ettiler ve üzerlerine düşen görevi yaptılar. Akhisarspor tecrübeli bir takım. Geçen senenin Ziraat Türkiye Kupası ve bu sezonun TFF Süper Kupa şampiyonu olan takıma karşı oynadık."

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