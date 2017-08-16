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16.08.2017 - 10:23 |

Vagner Love Alanyaspor ile nikah tazeledi

Alanyaspor, adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Vagner Love'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Vagner Love Alanyaspor ile nikah tazeledi
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Vagner Love imzayı attı
Vagner Love imzayı attı
Vagner Love imzayı attı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Brezilyalı golcü Vagner Love'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Brezilyalı golcü Vagner Love, Alanyaspor forması altında yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan, yönetim kurulu ve tüm kulüp çalışanlarının sözleşme yenileme sürecinde çaba gösterdiğini belirten Vagner Love, "Hepsine çok teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir çabaydı. Çok mutluyum. Babam, avukatım ve menajerim burada ve hepsi çok mutlu. Çünkü önümüzde kazanacağımız başarılar ve yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Uyumadan çaba gösteren kişilere de çok teşekkür ederim. Çok çabalayan insanlar var. Onlara bir kez daha çok teşekkür ederim. Hepimiz her şeyin daha iyisini, geçen senenin daha iyisini yapmak üzere buradayız" dedi.

2020'YE KADAR UZATTIK

Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ise, “Gol kralımızla 2017-2018 sezon sonuna kadar olan sözleşmemizi 2020 yılına kadar uzattık. Kendisine ve menajerlerine teşekkür ediyoruz. Vagner ile birkaç aydır görüşmelerimiz sürüyordu ve bizlere Alanya’da kalmak istediğini iletti. Biz de yönetim kurulumuzla birlikte kendisinin Alanya’da kalmasını istedik. Camiamıza ve kendisine hayırlı uğurlu olsun. Kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah geçen seneki başarısının üzerine koyacaktır." diye konuştu.

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